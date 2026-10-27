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Bahçeşehir Koleji'nden PAOK karşısında kritik galibiyet!

BKT EuroCup D Grubu'nun 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı PAOK'u 84-81 mağlup ederek gruptaki 4. galibiyetini aldı. Malachi Flynn 28 sayıyla öne çıkarken, Yunan ekibinde Cedi Osman'ın 30 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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Bahçeşehir Koleji'nden PAOK karşısında kritik galibiyet!

BKT EuroCup D Grubu'nun 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 4. galibiyetini aldı. PAOK ise 2. yenilgisini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn'ın 28, Tyler Cavanaugh'nun 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Yunanistan temsilcisinde forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın 30, Marcus Foster'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da mücadeleyi yerinde takip etti.

#Bahçeşehir Koleji #A Milli Erkek Basketbol Takımı #Ergin Ataman #PAOK
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