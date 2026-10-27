Bahçeşehir Koleji'nden PAOK karşısında kritik galibiyet!

BKT EuroCup D Grubu'nun 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı PAOK'u 84-81 mağlup ederek gruptaki 4. galibiyetini aldı. Malachi Flynn 28 sayıyla öne çıkarken, Yunan ekibinde Cedi Osman'ın 30 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.