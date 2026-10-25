İzmir'de zafer Fenerbahçe Tarfin'in!
Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Karşıyaka'yı 97-72 mağlup etti. İşte maçın detayları...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Karşıyaka'yı 97-72 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Karşıyaka: Weber 8, El-amin 22, Kelly 5, Yavuz Gültekin 12, Enoch 13, Muhaymin Mustafa 2, Starks, Hakan Sayılı 4, Munson 2, Ouattara 4
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 10, Key 7, Shields 10, Sargiunas 22, Sertaç Şanlı 8, Larkin 8, Bingham 3, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Silva 4
1. Periyot: 16-25
Devre: 36-49
3. Periyot: 50-74
#TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi #Yavuz Gültekin