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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Nesibe Aydın Okulları karşısında galibiyet!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Nesibe Aydın Okulları karşısında galibiyet!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Münevver Özemre, Kamil Alok, Şükriye Nur Kızıl

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 11, Nelson-Ododa 3, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 20, Kuier 10, Hof 4, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz 8, Elif Bayram 4

Nesibe Aydın Okulları: Harmon 12, Nelson 12, Tuba Poyraz 5, Beers 12, Yağmur Önal 9, Ivanova 2, Begic 12, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa 7

1. Periyot: 26-19

Devre: 43-41

3. Periyot: 64-53

Beş faulle çıkan: 31.14 Yağmur Önal (Nesibe Aydın Okullarfı), 33.47 Smalls (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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