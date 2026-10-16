Beşiktaş-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih’i ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. İşte Beşiktaş-Bayern Münih maçına dair tüm detaylar...
Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar turnuvada 6. galibiyetlerini almak istiyorlar. Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı TSİ 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.