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Beşiktaş-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih’i ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. İşte Beşiktaş-Bayern Münih maçına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar turnuvada 6. galibiyetlerini almak istiyorlar. Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı TSİ 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

#Bayern Münih #Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Euroleague #Beşiktaş
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