Alperen Şengün'den double-double! Houston Rockets 3'te 3 yaptı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptığı maçta Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant de 22 sayıyla öne çıktı.