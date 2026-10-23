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Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Olympiakos'u devirdi! İşte maçın özeti

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda kozlarını paylaştığı Olympiakos'u 64-61 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Olympiakos'u devirdi! İşte maçın özeti

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 64-61 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu 20-8 Olympiakos üstünlüğü ile tamamlandı. Ev sahibi ekip devreye ise 34-24 önde girdi.

Üçüncü periyodu da Olympiakos 49-45 önde tamamladı. Ancak Fenerbahçe Tarfin harika bir geri dönüşle maçı 64-61 kazandı.

Temsilcimiz bu sonucun ardından EuroLeague'de üst üste 3. kez kazandı ve toplamda 6. galibiyetini almış oldu.

#Fenerbahçe Tarfin #Yunanistan #Olympiakos #Euroleague
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