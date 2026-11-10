Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat edildi!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat edildi!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz. ifadeleri yer aldı.

#Beşiktaş
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş’tan, Karşıyaka maçı sonrası sert tepki!
Sonraki Haber
Beşiktaş’tan, Karşıyaka maçı sonrası sert tepki!