Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat edildi!
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.
Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz. ifadeleri yer aldı.