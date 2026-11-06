Beşiktaş evinde Zalgiris'e mağlup! Temsilcimiz, EuroLeague’in 10. haftasında farklı yenildi

EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu.

EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Zalgiris Kaunas 20-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı 45-31 önde kapattı.

Üçüncü periyotta da rakibinin üstünlüğünü kırmakta zorlanan Beşiktaş, son çeyreğe 62-44 geride girdi. Son periyotta farkı kapatmak için mücadele eden siyah-beyazlıların karşılaşmadaki sonucu 83-67 oldu.

EUROLEAGUE'DE GELECEK HAFTA

EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

1.Periyot Sonucu: Beşiktaş 17-20 Zalgiris Kaunas

2. Periyot Sonucu: Beşiktaş 31-45 Zalgiris Kaunas

3. Periyot Sonucu: Beşiktaş 44-62 Zalgiris Kaunas