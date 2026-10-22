Anadolu Efes - Beşiktaş CANLI İZLE (Anadolu Efes - Beşiktaş maçı canlı skor takibi)

EuroLeague’in 7. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşıyor. İki Türk temsilcimizin karşı karşıya geldiği mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. hafa maçında iki Türk temsilcimiz Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Anadolu Efes 18-9 Beşiktaş (1. Çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague 7. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Beşiktaş 22 Ekim Perşembe günü karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maç saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.