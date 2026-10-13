Avrupa basketbolunda haftanın İstanbul ayağı, Fenerbahçe ile Litvanya temsilcisi Zalgiris’i buluşturuyor. Ev sahibi ekibin taraftarları, karşılaşmayı takip etmek için maç programını inceliyor. Fenerbahçe Zalgiris maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, EuroLeague’de kaçıncı hafta oynanıyor, maçın salonu neresi? İki takımın sezon başındaki performansında hangi rakamlar dikkat çekiyor, ribaund ve dış şut istatistiklerinde tablo nasıl? Yayın ayrıntıları ve mücadele öncesinde bilinmesi gerekenler haberimizde...

Fenerbahçe ile Zalgiris arasındaki EuroLeague mücadelesi, iki takımın sezon başındaki farklı güçlü yönlerini aynı parkede buluşturacak. Sarı-lacivertlilerin savunma performansı ile Litvanya ekibinin dış atış yüzdesi, karşılaşma öncesindeki istatistiklerde öne çıkıyor. Taraftarlar ise bu eşleşmenin yanı sıra canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Fenerbahçe Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve mücadele şifresiz mi olacak?

FENERBAHÇE ZALGİRİS MAÇI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

EuroLeague takvimindeki buluşma bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak mücadelede ev sahibi Fenerbahçe olacak. Takımlar, beşinci hafta kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE ZALGİRİS HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İstanbul'daki karşılaşma S Sport'un canlı yayın programında yer alıyor.

FENERBAHÇE ZALGİRİS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

S Sport, normal yayınını şifreli olarak gerçekleştiriyor. Fenerbahçe ile Zalgiris arasındaki karşılaşmaya özel bir şifresiz yayın açıklaması doğrulanmadı.

ZALGİRİS'İN DIŞ ŞUTLARINA KARŞI FENERBAHÇE SAVUNMASI

İlk dört maç sonunda Zalgiris, üç sayılık atışlarda yüzde 40 isabet yakaladı. Fenerbahçe'nin rakiplerine izin verdiği üçlük yüzdesi ise yüzde 26,3 seviyesinde kaldı.

Bu iki rakam, dış atış savunmasını maçın izlenmeye değer başlıklarından biri haline getiriyor. Litvanya ekibinin uzaktan bulduğu isabetlere karşı Fenerbahçe'nin savunma performansı, İstanbul'daki eşleşmede öne çıkabilecek unsurlar arasında.

HÜCUM ORTALAMALARINDA ÜÇ SAYILIK FARK

Zalgiris'in maç başına sayı ortalaması 85, Fenerbahçe'nin ise 82. Savunma tarafında sarı-lacivertliler rakiplerinden ortalama 75,5 sayı yerken Litvanya temsilcisinde bu değer 83,3.

Ribaundlarda da konuk ekibin 39,3'e karşı 37'lik ortalama üstünlüğü bulunuyor. Ancak bu veriler sezonun ilk dört karşılaşmasına ait; takımların farklı rakipler karşısında elde ettiği ortalamalar, maç sonucuna ilişkin kesin bir gösterge oluşturmuyor.

AVRUPA LİGİ'NDE ÇİFT MAÇ HAFTASI

Fenerbahçe - Zalgiris karşılaşması, EuroLeague'de sezonun ikinci çift maç haftasının bir parçası. Sarı-lacivertli ekip haftaya üç galibiyet ve bir yenilgiyle giriyor.

Kısa aralıklarla oynanacak Avrupa karşılaşmaları nedeniyle İstanbul'daki mücadele, yoğun haftanın ilk adımını oluşturuyor. Fenerbahçe, sahasındaki bu randevudan galibiyet çıkararak haftaya kazanarak başlamayı amaçlıyor.