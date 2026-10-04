CANLI | Fenerbahçe Tarfin-Körfez Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin, sahasında Biotekno Körfez Basket'i konuk edecek. Basketbolseverler karşılaşma öncesinde “Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...