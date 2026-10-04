CANLI | Fenerbahçe Tarfin-Körfez Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin, sahasında Biotekno Körfez Basket'i konuk edecek. Basketbolseverler karşılaşma öncesinde “Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...
Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket maçını takip etmek için tıklayınız...
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin ile Biotekno Körfez Basket karşı karşıya geliyor. 4 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayın kanalı merak konusu oldu. Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket karşılaşması saat 15.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar...
FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin ile Biotekno Körfez Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin - Biotekno Körfez Basket karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI ÖNCESİ SON DURUM
Fenerbahçe Tarfin, 2026-2027 sezonunda hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa arenasında mücadele ediyor.
Sarı-lacivertli ekip sezonun ilk bölümünde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. EuroLeague'de ise sezonun ilk maçlarında Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketball karşısında galibiyetler aldı.
FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Tarfin - Biotekno Körfez Basket karşılaşması Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI CANLI SKOR EKRANI