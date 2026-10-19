A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Frederic Dusart dönemi başladı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımımızda Andrea Mazzon ile yolların ayrılmasının ardından Frederic Dusart döneminin başladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri'nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Frédéric Dusart ile anlaşma sağlandı. Fransız başantrenör, profesyonel kariyerine 2005'te Fransa'nın ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak adım attı. 2012 yılında Fransız ekibinde başantrenörlük görevine getirilen Dusart, 2019'a kadar süren bu dönemde kulübüyle önemli başarılara imza attı. ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq ile 2015 yılında EuroCup Women şampiyonluğu yaşadı ve aynı yıl EuroCup'ta "Yılın Koçu" seçildi. 2017 yılında takımıyla Fransa Ligi Şampiyonu olurken, Fransa'da "Yılın Koçu" ünvanına da layık görüldü. Eylül 2019'da Belçika ekibi Castors Braine'in başına geçen deneyimli çalıştırıcı, burada 2025 yılına kadar görev yaptı. Belçika'daki kariyeri boyunca 3 kez Belçika Ligi şampiyonluğu (2020, 2021, 2025) ve 2 kez Belçika Kupası (2021, 2025) kazandı. Bu istikrarlı performansı ona 2020, 2021 ve 2025 yıllarında Belçika'da "Yılın Koçu" ödülünü getirdi. Frédéric Dusart, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Çağdaş Faktoring takımında aktif olarak antrenörlük kariyerine devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Frédéric Dusart'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.