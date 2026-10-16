CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş-Bayern Münih CANLI (Beşiktaş-Bayern Münih maçı canlı skor)

EuroLeague’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih’i konuk ediyor. Siyah-beyazlılar kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Bayern Münih müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Beşiktaş-Bayern Münih CANLI (Beşiktaş-Bayern Münih maçı canlı skor)

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Siyah-beyazlılar turnuvada 3. galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI:

Beşiktaş 0-0 Bayern Münih (1. Çeyrek oynanıyor)

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

#Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Bayern Münih #Beşiktaş #S Sport #Euroleague
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Zalgiris-Anadolu Efes | CANLI
Sonraki Haber
Zalgiris-Anadolu Efes | CANLI