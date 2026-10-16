Beşiktaş-Bayern Münih CANLI (Beşiktaş-Bayern Münih maçı canlı skor)
EuroLeague’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih’i konuk ediyor. Siyah-beyazlılar kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Bayern Münih müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Siyah-beyazlılar turnuvada 3. galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI:
Beşiktaş 0-0 Bayern Münih (1. Çeyrek oynanıyor)
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı saat 20.00'de başladı.
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.