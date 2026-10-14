Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş | CANLI (Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı canlı skor)

EuroLeague'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel IBI Tel Aviv ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşı karşıya geliyor. Organizasyona iki galibiyet ve iki mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, Baskonia deplasmanında elde ettiği 92-84'lük galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasında oynanan müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Hapoel Tel Aviv 22-18 Beşiktaş (1. Çeyrek sonucu)



Hapoel Tel Aviv 22-18 Beşiktaş (2. Çeyrek oynanıyor)

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 5. haftasındaki Hapoel IBI Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv ile Beşiktaş arasında oynanan EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının ardından EuroLeague'de Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.