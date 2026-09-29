Anadolu Efes-Real Madrid maçı için heyecan dorukta. EuroLeague normal sezonunun 2. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım da sezona mağlubiyetle başladı. 29 Eylül Salı günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Peki Anadolu Efes-Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın tüm detayları.

Anadolu Efes-Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Turkish Airlines EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ikinci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i sahasında konuk edecek. Peki Anadolu Efes-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, saati, salonu ve iki takımın EuroLeague'deki son durumu...

ANADOLU EFES-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Real Madrid, 29 Eylül 2026 Salı günü EuroLeague normal sezonunun 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede hava atışı saat 20.00'de yapılacak.

ANADOLU EFES-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

İKİ TAKIM DA EUROLEAGUE'E MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Anadolu Efes, 2026-2027 EuroLeague sezonunun ilk haftasında İspanya deplasmanında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlı ekip mücadeleden 89-82 mağlup ayrıldı.

Real Madrid ise sezonun ilk maçında Dubai Basketball deplasmanına çıktı. İspanyol temsilcisi, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 78-77'lik skorla mağlup oldu. Böylece iki takım da EuroLeague'in ikinci haftasına galibiyetsiz giriyor. İstanbul'daki mücadelede hem Anadolu Efes hem de Real Madrid sezonun ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak.

⚡ EuroLeague 2. Hafta mücadelesinde yarın evimizde Real Madrid'i ağırlıyoruz. pic.twitter.com/N6zknfg6Ds — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 28, 2026

ANADOLU EFES AVRUPA KUPALARINDA 915. MAÇINA ÇIKACAK

Real Madrid karşılaşması Anadolu Efes açısından tarihi bir anlam da taşıyor. Lacivert-beyazlı ekip, 29 Eylül'deki mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki 915. maçına çıkacak. Anadolu Efes, geride kalan 914 Avrupa kupası karşılaşmasında 506 galibiyet ve 408 mağlubiyet aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes ise bu organizasyonda 667. maçına çıkacak. Temsilcimiz, EuroLeague'deki 666 karşılaşmada 349 galibiyet ve 317 mağlubiyet elde etti.

ANADOLU EFES İLE REAL MADRID 49. KEZ KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki rekabet Avrupa basketbolunun önemli eşleşmeleri arasında yer alıyor. İki takım, EuroLeague tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek. Mart 2002'den bu yana oynanan 48 EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes 17 galibiyet alırken Real Madrid 31 kez kazanan taraf oldu.

Geçtiğimiz sezon normal sezonda oynanan iki karşılaşmada da Real Madrid üstünlüğü elde etti. İspanyol temsilcisi ilk mücadeleyi 81-75, ikinci karşılaşmayı ise 82-71 kazandı.

Anadolu Efes, bu kez İstanbul'da oynanacak karşılaşmada hem sezonun ilk EuroLeague galibiyetini almak hem de Real Madrid karşısındaki rekabette yeni bir galibiyet elde etmek için mücadele edecek.