Beşiktaş’tan NBA patentli yıldız transferi! Lonnie Walker IV resmen açıklandı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, NBA patentli ABD’li skorer guard Lonnie Walker IV’ü kadrosuna kattı. San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki yıldızla sözleşme imzalandığı resmen açıklandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını önemli bir hamleyle sürdürdü. Siyah-beyazlılar, NBA patentli ABD'li skorer guard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Walker, Amerikan Basketbol Ligi'nde çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakaladı.

AVRUPA DENEYİMİ DE BULUNUYOR

2024-2025 sezonunda Avrupa'nın önemli organizasyonlarından EuroLeague'de mücadele eden Zalgiris'e transfer olan ABD'li oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürdü.

Walker, son olarak geçtiğimiz sezon İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.

Skorer kimliğiyle öne çıkan 27 yaşındaki basketbolcunun, Beşiktaş'ın yeni sezondaki hedefleri doğrultusunda kadroya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında Lonnie Walker IV'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyerek şanlı formayla başarılar diledi.