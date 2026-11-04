Milli basketbolcu Cedi Osman, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek

PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan kötü haber geldi. Sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen yıldız oyuncunun ameliyat edileceği ve bir süre parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sağ dizinde meydana gelen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulübün açıklamasında, sakatlığı nedeniyle MR taramasından geçen Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.

Sahalardan bir süre uzak kalacak milli basketbolcunun gelecek günlerde "artroskopik operasyon" geçireceği ifade edildi.

Cedi Osman, son olarak takımının BKT Avrupa Kupası'nda İtalya ekibi Roma Basketbol'u 113-111 yendiği maçta 25 sayı kaydetti. Bu sezon formda bir performans sergileyen skorer oyuncu, BKT Avrupa Kupası'nda 22,2 sayı, 4,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.