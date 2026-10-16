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Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i devirdi! İşte maçın özeti

EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 85-70'lik skorla galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki 2. zaferini elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i devirdi! İşte maçın özeti

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oldu.

Pablo Laso'nun öğrencileri rakibini 85-70 mağlup ederek turnuvadaki 2. galibiyetini aldı ve kötü gidişatına son verdi.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Zalgiris 12-21 Anadolu Efes (1. Çeyrek sonucu)

Zalgiris 36-42 Anadolu Efes (2. Çeyrek sonucu)

Zalgiris 56-67 Anadolu Efes (3. Çeyrek sonucu)

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