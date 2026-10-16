Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i devirdi! İşte maçın özeti
EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 85-70'lik skorla galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki 2. zaferini elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oldu.
Pablo Laso'nun öğrencileri rakibini 85-70 mağlup ederek turnuvadaki 2. galibiyetini aldı ve kötü gidişatına son verdi.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Zalgiris 12-21 Anadolu Efes (1. Çeyrek sonucu)
Zalgiris 36-42 Anadolu Efes (2. Çeyrek sonucu)
Zalgiris 56-67 Anadolu Efes (3. Çeyrek sonucu)