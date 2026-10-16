Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i devirdi! İşte maçın özeti

EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 85-70'lik skorla galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki 2. zaferini elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri