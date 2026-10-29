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Fenerbahçe Tarfin, çift maç haftasında 2'de 0 yaptı! Valencia'dan sonra Real Madrid'e de kaybetti

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu. Valencia Basket yenilgisinin ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, organizasyonda 6 galibiyet ve 3 yenilgiye ulaştı.

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Fenerbahçe Tarfin, çift maç haftasında 2'de 0 yaptı! Valencia'dan sonra Real Madrid'e de kaybetti

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu. İspanya'da oynanan mücadelede istediği sonucu alamayan sarı-lacivertliler, organizasyondaki üçüncü yenilgisini yaşadı.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

EuroLeague'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte 9 maçta 6 galibiyet ve 3 yenilgiye ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyondaki yedinci galibiyetini alma fırsatını değerlendiremedi.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki bir önceki maçında da deplasmanda Valencia Basket'e 86-78 mağlup olmuştu. Böylece sarı-lacivertliler, İspanya deplasmanlarındaki iki karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

REAL MADRID DE FENERBAHÇE İLE AYNI GALİBİYET SAYISINA ULAŞTI

Real Madrid ise sahasında aldığı 95-76'lık galibiyetle EuroLeague'de sezonun altıncı zaferini elde etti. İspanyol temsilcisi, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak Fenerbahçe Tarfin ile aynı galibiyet-mağlubiyet istatistiğine ulaştı.

#Euroleague #Fenerbahçe Tarfin #Real Madrid #Valencia
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