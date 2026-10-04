Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma'nın konuğu oluyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Daha önceki programda farklı saatte oynanması planlanan mücadele, KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle 18.00'e alındı. İşte Bordo Bandırma - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı...