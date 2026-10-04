Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma'nın konuğu oluyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Daha önceki programda farklı saatte oynanması planlanan mücadele, KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle 18.00'e alındı. İşte Bordo Bandırma - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı...
Bordo Bandırma-Anadolu Efes maçını takip etmek için tıklayın...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, deplasmanda Pizzabulls Bordo Bandırma ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler maç öncesinde "Bordo Bandırma - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Karşılaşmanın başlama saati KPSS nedeniyle değiştirildi. Peki Pizzabulls Bordo Bandırma - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
PİZZABULLS BORDO BANDIRMA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Pizzabulls Bordo Bandırma - Anadolu Efes maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.
PİZZABULLS BORDO BANDIRMA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Maçın saati KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle değiştirildi.
PİZZABULLS BORDO BANDIRMA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Pizzabulls Bordo Bandırma - Anadolu Efes karşılaşması Fotomaç canlı skor ekranından takip edilebilir.
PİZZABULLS BORDO BANDIRMA - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE?
Karşılaşma Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.
BORDO BANDIRMA - ANADOLU EFES MAÇI CANLI SKOR EKRANI