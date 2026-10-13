Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris | CANLI İZLE (Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris maçı canlı skor)

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 5. haftasında evinde Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler seyircisi önündeki maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya geliyor. Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine 92-74 mağlup oldu. Zalgiris ise ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İki takım arasındaki mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Fenerbahçe Tarfin 0-0 Zalgiris (İlk çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE TARFİN-ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te başladı ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE TARFİN-ZALGIRIS HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.