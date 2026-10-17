Beşiktaş BOA’dan tarihi zafer! Fenerbahçe’nin 40 maçlık serisi sona erdi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Fenerbahçe Tarfin’i 81-69 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle Fenerbahçe karşısında 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez kazanırken, sarı-lacivertlilerin ligdeki 40 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.