Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de sezonun ilk maçında sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin bu mücadelesi öncesi tüm önemli detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, yeni sezondaki 4. resmi maçına Virtus Bologna karşısında çıkacak. Sezon öncesi Avrupa Ligi'nin ilk kez düzenlediği Süper Kupa'ya katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 92-90 yenilerek final şansını kaybetti. Fenerbahçe, ikinci maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, üçüncü resmi karşılaşmasını ise 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş ile yaptı. Müsabakayı 72-59 kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kupa moraliyle girdi.

FENERBAHÇE TARFİN-VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna maçı 25 Eylül Cuma (Bugün) TSİ 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN-VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN-VIRTUS BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna maçı Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Fenerbahçe Tarfin, bu sezon Avrupa Ligi'nde üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu 2017'de elde eden sarı-lacivertliler, ikinci zaferini 2025'te yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon da mutlu sona ulaşarak tarihinin üçüncü Avrupa Ligi şampiyonluğu sevincini yaşayabilmek için mücadele edecek.