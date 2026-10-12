Galatasaray evinde Bursaspor Basketbol'a mağlup oldu! İşte maçın özeti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Bursaspor Basketbol'a 93-88 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bursaspor Basketbol'a 93-88'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız
Galatasaray: Dyshawn Pierre 9, Oumar Ballo 8, Aleksej Nikolic 12, Şehmus Hazer 17, Chimezie Metu 2, Alen Smailagic 10, Nikola Ivanovic 18, Buğrahan Tuncer 5, Berkan Durmaz 5, Can Korkmaz 2, Bleijenbergh
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
Bursaspor Basketbol: Brandon Taylor 21, Hammonds 25, Efe Ergi Tırpancı 2, Bryce Brown 4, Junathaen Watson Jr 4, Freeman-Liberty 19, Washington 2, Michael Moore 11, Buğra Çal 5, Ömercan İlyasoğlu 3
Başantrenör: Roger Grimau
1. Periyot: 20-20
Devre: 44-41 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 66-60 (Bursaspor lehine)