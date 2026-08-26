Anadolu Efes, yeni sezon çalışmalarına başladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı takım, Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Pablo Laso yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Milli takım görevleri nedeniyle Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Darius Karutasu, ABD'li Mike James, Polonyalı Jordan Loyd, İspanyol Santi Yusta, Hırvat Dario Saric, Rumen Daron Fatts Russell, Fransız Matthew Strazel ve Bahamalı Kai Jones ilk çalışmalara katılmadı.

Ayrıca genç takım oyuncuları Ahmet Aldin Türkoğlu, Demir Öztürk, Erdinç Alex Koyun ve Yiğit Pınar da bugünkü A takım antrenmanında yer aldı.

Anadolu Efes, İstanbul'da yapacağı antrenman ve hazırlık maçlarının ardından yeni sezon öncesinde Antalya ve Rusya'da da hazırlık turnuvalarına katılacak.