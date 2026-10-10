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Fenerbahçe Tarfin evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Tarfin evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi.

Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar 14, Zeynep Şevval Gül 15, Geiselsoder 16, Allemand 12, Pouye 7, Manolya Kurtulmuş 3, Olcay Çakır Turgut 4, Holingsvorth 9, Selen Baş 3, Betts 12, Lacan 4, Tuana Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Littleton 21, Pelin Gülçelik 2, İnci Güçlü 6, Kaur 14, Jones 25, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Elif Emirtekin, Gamze Takmaz, Bengisu Alper

1. Periyot: 20-23

Devre: 51-36

3. Periyot: 82-56

#Fenerbahçe Tarfin
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