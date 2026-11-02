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Trabzonspor Basketbol'da Troy Caupain ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda kadro yapılanması kapsamında ayrılık yaşandı. Bordo-mavili kulüp, ABD'li oyuncu Troy Caupain ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Trabzonspor Basketbol'da Troy Caupain ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık yaşandı. Bordo-mavili kulüp, ABD'li basketbolcu Troy Caupain ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuya bugüne kadar takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Teşekkürler Troy Caupain! Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

#Trabzonspor
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