Olympiakos-Anadolu Efes | CANLI (EuroLeague 4. hafta)
EuroLeague'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanarak EuroLeague'de çıkış yakalamak istiyor. Olympiakos-Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Sezona 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında kazanarak galibiyet sayısını artırmak istiyor. İlk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Olympiakos ise taraftarı önünde parkeden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
CANLI | DEVRE ARASI
Olympiakos: 35
Anadolu Efes: 31
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OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague 4. hafta mücadelesi, 9 Ekim Cuma günü saat 21.15'te başladı. Karşılaşma, Yunanistan'daki SUNEL Arena'da oynanıyor.
OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Olympiakos-Anadolu Efes karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.