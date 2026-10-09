Olympiakos-Anadolu Efes | CANLI (EuroLeague 4. hafta)

EuroLeague'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanarak EuroLeague'de çıkış yakalamak istiyor. Olympiakos-Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...