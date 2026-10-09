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Beşiktaş, İspanya'dan zaferle döndü! Temsilcimiz, deplasmanda Baskonia’yı yendi

EuroLeague'in 4. haftasında Beşiktaş, Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.

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Beşiktaş, İspanya'dan zaferle döndü! Temsilcimiz, deplasmanda Baskonia’yı yendi

EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Baskonia karşı karşıya geldi.

İspanya'da oynanan maçta Beşiktaş, Baskonia'yı 92-84 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de 2. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 3. kez sahadan mağlup ayrılmış oldu.

EUROLEAGUE'DE GELECEK HAFTA

EuroLeague'de gelecek hafta, çift maç haftası oynanacak. Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv deplasmanının ardından, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Baskonia ise Dubai'yi ağırlaması sonrası Virtus Bologna'ya konuk olacak.

1. Periyot Sonucu: Baskonia 20-28 Beşiktaş

2. Periyot Sonucu: Baskonia 51-49 Beşiktaş

3. Periyot Sonucu: Baskonia 71-73 Beşiktaş

#Baskonia #Beşiktaş #Euroleague
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