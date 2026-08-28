Türkiye-Litvanya CANLI İZLE | FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı konuk ediyor. Türkiye-Litvanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna güçlü bir şekilde devam eden 12 Dev Adam, 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Elemelerde 6'da 6 yapan 12 Dev Adam, yoluna kayıpsız şekilde devam etmeyi hedefliyor. Türkiye-Litvanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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TÜRKİYE-LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Litvanya maçı 28 Ağustos 2026 Cuma günü (Bugün) TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

TÜRKİYE-LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Litvanya arasındaki Dünya Kupası eleme mücadelesi TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma TSİ 21.00 itibarıyla başladı.

HAZIRLIK SÜRECİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun ilk penceresinde oynayacağı maçların hazırlıklarına 16 Ağustos'ta başladı.

18 Ağustos'ta Almanya'ya giden milliler, 21-22 Ağustos'ta Hamburg kentinde Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katıldı. İlk maçta Hırvatistan'a 95-94 yenilen Türkiye, ikinci müsabakada Çekya'yı 99-84 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay

İŞTE RAKİPLERİMİZ:

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda İtalya, Sırbistan, Litvanya, İzlanda ve Bosna Hersek mücadele edecek.