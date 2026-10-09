CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Pire'de kayıp!

EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos, temsilcimiz Anadolu Efes'i 89-66 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 3. mağlubiyetini almış oldu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Pire'de kayıp!

EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Pire'de oynanan maçta Olympiakos, temsilcimiz Anadolu Efes'i 89-66 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 2. toplamda ise 3. mağlubiyetini aldı. Olympiakos ise turnuvadaki 3. galibiyetini elde etti.

EUROLEAGUE'DE GELECEK HAFTA

EuroLeague'de gelecek hafta, çift maç haftası oynanacak. Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i ağırlamasının ardından Zalgiris deplasmanına konuk olacak. Olympiakos ise Valencia ve Barcelona deplasmanlarına çıkacak.

1. Periyot Sonucu: Olympiakos 26-16 Anadolu Efes

2. Periyot Sonucu: Olympiakos 35-31 Anadolu Efes

3. Periyot Sonucu: Olympiakos 62-49 Anadolu Efes

#Olympiakos #Anadolu Efes #Euroleague
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Baskonia-Beşiktaş | CANLI
Baskonia-Beşiktaş | CANLI
Olympiakos-Anadolu Efes maçı bilgileri
Sonraki Haber
Olympiakos-Anadolu Efes maçı bilgileri