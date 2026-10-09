Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Pire'de kayıp!

EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos, temsilcimiz Anadolu Efes'i 89-66 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 3. mağlubiyetini almış oldu.