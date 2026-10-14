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Beşiktaş deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e mağlup oldu! İşte maçın özeti

EuroLeague'in 5. haftasında Beşiktaş, Bulgaristan'da oynanan maçta Hapoel Tel Aviv'e konuk oldu. Temsilcimiz mücadeleden 100-82'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e mağlup oldu! İşte maçın özeti

Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında Bulgaristan'da oynanan maçta Hapoel Tel Aviv ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar müsabakadan 100-82'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 3. yenilgisini almış oldu.

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, rakibiyle 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Hapoel Tel Aviv 22-18 Beşiktaş (1. Çeyrek sonucu)

Hapoel Tel Aviv 43-39 Beşiktaş (2. Çeyrek sonucu)

Hapoel Tel Aviv 75-55 Beşiktaş (3. Çeyrek sonucu)

#Bayern Münih #Beşiktaş #Euroleague #Almanya #BJK Spor Haberi #Bulgaristan #Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
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