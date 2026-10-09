Baskonia-Beşiktaş | CANLI (EuroLeague 4. hafta)

EuroLeague'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanarak Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmak istiyor. Baskonia ise taraftarı önünde galip gelerek üst üste ikinci EuroLeague zaferini elde etmeyi hedefliyor. Baskonia-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...