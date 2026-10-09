Baskonia-Beşiktaş | CANLI (EuroLeague 4. hafta)
EuroLeague'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanarak Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmak istiyor. Baskonia ise taraftarı önünde galip gelerek üst üste ikinci EuroLeague zaferini elde etmeyi hedefliyor. Baskonia-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Sezona Valencia Basket karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Maccabi Rapyd Tel Aviv'i mağlup etti. Üçüncü haftada Barcelona'ya kaybeden siyah-beyazlılar, İspanya deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Baskonia ise ilk üç maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İspanyol ekibi, sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
CANLI | 3. PERİYOT
Baskonia: 59
Beşiktaş: 62
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BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Baskonia ile Beşiktaş arasındaki EuroLeague 4. hafta mücadelesi, 9 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanıyor.
ASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Baskonia-Beşiktaş karşılaşması, S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele, S Sport Plus üzerinden de takip edilebiliyor.