Beşiktaş, EuroLeague'de Kosner Baskonia'ya konuk oluyor!

Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar... | Sond dakika spor haberleri

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Buesa Arena'daki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasını 1'er galibiyet, 2'şer yenilgiyle tamamladı.

İki ekip, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, 2013'te oynanan 2 maçta da salondan galibiyetle ayrıldı.