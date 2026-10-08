CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Anadolu Efes, EuroLeague'de Olympiakos'a konuk olacak!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü Olympiakos'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Anadolu Efes, EuroLeague'de Olympiakos'a konuk olacak!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sunela Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Yunan ekibi ise 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 917. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes, Olympiakos maçıyla Avrupa kupalarında 917. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 916 karşılaşmada 507 galibiyet, 409 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 669. maçını yapacak. Geride kalan 668 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 318'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

#Olympiakos #Anadolu Efes #Avrupa Ligi #Avrupa #Yunanistan #Avrupa Kupa #Euroleague
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Dubai Basket - Kızılyıldız maçı detayları
Sonraki Haber
Dubai Basket - Kızılyıldız maçı detayları