Beşiktaş - Valencia CANLI İZLE (Beşiktaş - Valencia maçı canlı skor)

Temsilcimiz Beşiktaş, 13 yıl sonra yeniden katıldığı EuroLeague'de ilk maçında evinde Valencia'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Beşiktaş-Valencia karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 13 yıl sonra EuroLeague'de sahne alıyor. Siyah beyazlılar ilk hafta maçında sahasında Valencia'yı ağırlıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Beşiktaş - Valencia mücadelesini haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

CANLI:

Beşiktaş 0-0 Valencia (1. Çeyrek Oynanıyor)

BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Valencia maçı 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Valencia maçı S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Valencia maçı İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

ALIMPIJEVIC GURURLU

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 13 yıl sonra EuroLeague'de olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Sırp başantrenör, "Burada var oluşumuz, kulübümüzün 3 yıldır göstermiş olduğu yükselişin çok güzel, harikulade bir hediyesi" dedi.