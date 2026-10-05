Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda? Canlı izle
“Beşiktaş Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda?”, “Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta?” ve “Beşiktaş Trabzonspor canlı izle” aramaları karşılaşma öncesinde hız kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanacak mücadelede Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte maçın tüm yayın bilgileri...
Beşiktaş-Trabzonspor Basketbol Süper Lig maçı canlı takip etmek için tıklayınız...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 2. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde özellikle "Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat kaçta?" ve "Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Beşiktaş'ın resmi açıklamasına göre karşılaşma 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor Basketbol Süper Lig maçına dair tüm detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş-Trabzonspor basketbol karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
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