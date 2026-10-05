Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda? Canlı izle

“Beşiktaş Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda?”, “Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta?” ve “Beşiktaş Trabzonspor canlı izle” aramaları karşılaşma öncesinde hız kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanacak mücadelede Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte maçın tüm yayın bilgileri...