Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Cibona Zagreb'e konuk olacak
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.
Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da sezonu Hırvatistan'da açacak. Güçlenen kadrosula sezona kupa hedefiyle giren Galatasaray, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.