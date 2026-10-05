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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Cibona Zagreb'e konuk olacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.

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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Cibona Zagreb'e konuk olacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.

Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da sezonu Hırvatistan'da açacak. Güçlenen kadrosula sezona kupa hedefiyle giren Galatasaray, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



#Avrupa #Hırvatistan #Basketbol Şampiyonlar Ligi #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi #Galatasaray
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