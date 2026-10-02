EuroLeague'de Beşiktaş, Barcelona'ya karşı kayıp!
EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.
EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Beşiktaş, Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında 2. mağlubiyetini almış oldu. Barcelona ise 2. galibiyetine ulaştı.
1. Çeyrek Sonucu: Beşiktaş 17-25 Barcelona
2. Çeyrek Sonucu: Beşiktaş 40-52 Barcelona
3. Çeyrek Sonucu: Beşiktaş 62-77 Barcelona