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EuroLeague'de Beşiktaş, Barcelona'ya karşı kayıp!

EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
EuroLeague'de Beşiktaş, Barcelona'ya karşı kayıp!

EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Beşiktaş, Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında 2. mağlubiyetini almış oldu. Barcelona ise 2. galibiyetine ulaştı.

1. Çeyrek Sonucu: Beşiktaş 17-25 Barcelona

2. Çeyrek Sonucu: Beşiktaş 40-52 Barcelona

3. Çeyrek Sonucu: Beşiktaş 62-77 Barcelona

#Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Barcelona #Beşiktaş #Euroleague #Anadolu Efes #Maccabi Tel Aviv
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