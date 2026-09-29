Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih | CANLI (EuroLeague)

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’in 2. haftasında Bayern Münih’i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.