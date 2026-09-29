Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih | CANLI (EuroLeague)
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’in 2. haftasında Bayern Münih’i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CANLI | 2. PERİYOT
FENERBAHÇE TARFİN 50-31 BAYERN MÜNİH
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1. Periyot sonucu: 34-15
#Euroleague #Fenerbahçe Tarfin #Bayern Münih