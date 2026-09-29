Anadolu Efes-Real Madrid | CANLI (EuroLeague 2. hafta)

EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk maçında Barcelona'ya 89-82 mağlup olan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor. Real Madrid ise ilk haftada Dubai Basketball'a 78-77 mağlup olurken, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.