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Anadolu Efes-Real Madrid | CANLI (EuroLeague 2. hafta)

EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk maçında Barcelona'ya 89-82 mağlup olan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor. Real Madrid ise ilk haftada Dubai Basketball'a 78-77 mağlup olurken, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Anadolu Efes-Real Madrid | CANLI (EuroLeague 2. hafta)

EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Lacivert-beyazlılar, sezonun ilk maçında Barcelona deplasmanından 89-82'lik mağlubiyetle ayrılırken, Real Madrid de Dubai Basketball'a 78-77 yenildi. Temsilcimiz Anadolu Efes, taraftarı önünde kazanarak EuroLeague'deki ilk galibiyetini almak isterken, Real Madrid de zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Anadolu Efes: 0

Real Madrid: 0

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ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki EuroLeague 2. hafta mücadelesi 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele S Sport Plus üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor.

#Real Madrid #Anadolu Efes #Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Euroleague
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