Barcelona - Anadolu Efes CANLI (Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı skor)

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'de yeni sezon başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk oluyor. Karşılaşma Barcelona'nın sahası Palau Blaugrana'da oynanıyor. Barcelona - Anadolu Efes müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI:

Barcelona 9-20 Anadolu Efes (İlk çeyrek oynanıyor)

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Anadolu Efes maçı Türkiye saatiyle 21.30'da başladı.

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Anadolu Efes karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.