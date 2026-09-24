Barcelona - Anadolu Efes CANLI (Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı skor)
EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
EuroLeague'de yeni sezon başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk oluyor. Karşılaşma Barcelona'nın sahası Palau Blaugrana'da oynanıyor. Barcelona - Anadolu Efes müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI:
Barcelona 9-20 Anadolu Efes (İlk çeyrek oynanıyor)
BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Barcelona-Anadolu Efes maçı Türkiye saatiyle 21.30'da başladı.
BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona-Anadolu Efes karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.