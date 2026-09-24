Barcelona-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor! Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde “Barcelona-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...
EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, yeni sezonun ilk EuroLeague maçında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Barcelona-Anadolu Efes karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadele 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Barcelona'nın sahası Palau Blaugrana'da oynanacak. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen Anadolu Efes, EuroLeague'deki ilk sınavında güçlü rakibi karşısında parkeye çıkacak. Basketbolseverler ise maç öncesinde "Barcelona-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Barcelona-Anadolu Efes canlı izle" aramalarına yöneldi.
BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbolseverlerin merak ettiği Barcelona-Anadolu Efes maçı Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.
BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona-Anadolu Efes karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Barcelona-Anadolu Efes karşılaşması Palau Blaugrana'da oynanacak.
ANADOLU EFES EUROLEAGUE'E BARCELONA DEPLASMANINDA BAŞLIYOR
Anadolu Efes, 2026-2027 sezonundaki ilk EuroLeague karşılaşmasına Barcelona deplasmanında çıkacak.
Anadolu Efes'in resmi açıklamasında yeni sezonun ilk EuroLeague maçının FC Barcelona karşısında oynanacağı belirtildi. Lacivert-beyazlı ekip, 24 Eylül'de Barcelona karşısında sezonun Avrupa'daki ilk sınavını verecek.
Anadolu Efes, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giderken takımın başında başantrenör Pablo Laso bulunuyor. Kulübün sezon öncesi açıklamasına göre Efes'in 2026-2027 kadrosunda 7 yeni transfer, geçen sezondan devam eden 10 oyuncu ve altyapıdan A takıma yükselen 2 genç oyuncu yer alıyor.
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