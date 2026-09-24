Barcelona-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor! Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde “Barcelona-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...