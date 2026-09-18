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Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague Süper Kupa)

EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in son şampiyonu Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague Süper Kupa)

EuroLeague Süper Kupa organizasyonu yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Olympiakos. Sarı-lacivertliler, Dubai'de bulunan Etihad Arena'da rakibini mağlup ederek finale yükselmek istiyor.

Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasında oynanan bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

2. Periyot oynanıyor: Olympiakos 20-25 Fenerbahçe Tarfin
1. Periyot sonucu: Olympiakos 20-25 Fenerbahçe Tarfin

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi TSİ 17.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

#Olympiakos #Euroleague
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