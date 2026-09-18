Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague Süper Kupa)
EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in son şampiyonu Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EuroLeague Süper Kupa organizasyonu yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Olympiakos. Sarı-lacivertliler, Dubai'de bulunan Etihad Arena'da rakibini mağlup ederek finale yükselmek istiyor.
Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasında oynanan bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
2. Periyot oynanıyor: Olympiakos 20-25 Fenerbahçe Tarfin
1. Periyot sonucu: Olympiakos 20-25 Fenerbahçe Tarfin
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi TSİ 17.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.