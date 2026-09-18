Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague Süper Kupa)

EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in son şampiyonu Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...