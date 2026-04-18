NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de play-in maçlarını kazanan Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-off bileti alan son iki takım oldu. İşte ayrıntılar...

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Oklahoma City Thunder'ın rakibini belirleyecek maçta Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı 111-96 yendi.



Suns'ta Jalen Green 36 sayı, 6 ribaunt, Devin Booker 20 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilerken, Warriors'ta Brandin Podziemski 23 sayı, 10 ribaunt, Stephen Curry 17 sayı kaydetti.



Doğu Konferansı'ndaki son play-off biletini ise Charlotte Hornets'ı 121-90 mağlup eden Orlando Magic aldı. Magic, ilk turda Detroit Pistons ile karşılaşacak.

Magic'te Paolo Banchero 25, Franz Wagner 18 sayıyla oynarken, Hornets'in en skorer ismi 23 sayıyla LaMelo Ball oldu.



NBA'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE OLUŞTU:

Batı Konferansı:



Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns

Los Angeles Lakers-Houston Rockets

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers



Doğu Konferansı:



Detroit Pistons-Orlando Magic

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

New York Knicks-Atlanta Hawks

Boston Celtics-Philadelphia 76ers