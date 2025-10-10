NBA ile EuroLeague "NBA Avrupa" projesini görüştü

Avrupa Ligi basketbol yönetimi, Avrupa Ligi kulüpleri, NBA yönetimi ve FIBA yönetimi arasında 8 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen toplantı hakkında Aivazoglou, "Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile iş birliği içinde, Avrupa basketbolunun büyümesini hızlandıracak, kıta genelindeki taraftarlara daha iyi hizmet edecek yeni bir model üzerine Avrupa Ligi ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aivazoglou, "Avrupa'daki basketbolun muazzam potansiyeline ilişkin değerlendirmemizde ortak bir anlayışa varmamız halinde, bu proje üzerinde Avrupa Ligi ile birlikte çalışmaya açık olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi'nden toplantı hakkında yapılan açıklamada ise "Toplantı, kamuoyuna açık bilgiler dışında, öngörülen 'NBA Avrupa' projesi hakkında herhangi bir ayrıntı sunulmadan sona ermiş olsa da Avrupa Ligi yapıcı diyalog için NBA'e, toplantıları teşvik edip düzenlediği ve tüm ilgili taraflara fayda sağlayacak bir iş birliği çerçevesi belirleme yönündeki devam eden çabaları için FIBA'ya teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa Ligi'nin bu görüşmelere sürekli katılım taahhüdü yinelenirken olası bir iş birliği çerçevesinin aşağıdaki temel ilkelere uyması gerektiği vurgulandı:

"1. Ortak Fayda: Herhangi bir öneri, günümüzün elit kulüp basketbol yapısını oluşturan kuruluşları ve bireyleri dışlamadan, tüm paydaşlara ve Avrupa basketboluna değer katmalıdır. 2. Kültürel Bütünlük: Avrupa basketbolunun gelenekleri, taraftar kitleleri ve benzersiz kimliği korunmalı ve muhafaza edilmelidir. 3. Rekabetçi Mükemmellik: Her girişim, Avrupa basketbolunun yüksek rekabet standartlarını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemelidir. 4. Avrupa Yönetişimi: Avrupa basketbolunun çıkarlarının öncelikli olmasını sağlamak için karar alma yetkisi Avrupa'da kalmalıdır."

Açıklamada, "Avrupa Ligi ve kulüpleri, bu temel ilkeler süreç boyunca gözetildiği sürece NBA ve FIBA ile yapıcı görüşmeler yapmaya kararlıdır." bilgisi verildi.