Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakaya milliler Mert Kocagözoğlu, Yücel Çağın Başaran, Yavuz Selim Kara, Cengiz Coşkun ve Rezon Elezay 5'i ile başladı.
Maçın ilk çeyreğini 27-15 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 45-28 üstün girdi. İkinci yarıda skor üstünlüğünü sürdüren genç milliler, final periyoduna 62-39 önde gittiği karşılaşmayı, 83-56 kazandı.
İsveç karşısında milli takımda Cengiz Coşkun 15 sayı, 3 asist, Yücel Çağın Başaran 10 sayı, 7 asist kaydetti.
Türkiye, B Grubu'nda 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak son 16 turuna yükseldi.
Millilerin son 16 turundaki rakibi A Grubu'ndaki Almanya-Bulgaristan maçının ardından belli olacak.