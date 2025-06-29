FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7.'lik maçında Litvanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde İtalya'ya kaybeden, ardından sıralama maçında Almanya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde yer almak için kazanmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Basketbolseverler ise kritik karşılaşma öncesi, Litvanya-Türkiye maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Litvanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LİTVANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7.'lik turunda oynanacak Litvanya-Türkiye maçı 29 Haziran Pazar günü saat 11.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LİTVANYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE