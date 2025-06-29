Litvanya-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Litvanya-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda gözler, 7.’lik mücadelesine çevrildi. Turnuvanın bu önemli etabında Türkiye, güçlü rakibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, hem moral bulmak hem de FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne katılma hakkını elde etmek için parkeye mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Litvanya-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 07:19