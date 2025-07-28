A Milli Erkek Basketbol Takım'ımızın da yer aldığı EuroBasket 2025 A Grubu'nda mücadele edecek Sırbistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Sırbistan Basketbol Federasyonu, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) öncesi 17 kişilik aday kadroyu açıkladı. Başantrenör Svetislav Pesic'in belirlediği kadroda NBA takımlarından Denver Nuggets'ın yıldız pivotu Nikola Jokic de yer aldı.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nda mücadele edecek olan Sırbistan; Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya ve Çekya ile karşılaşacak.

Şampiyona, 27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Polonya ve Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Sırbistan'ın 17 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Aleksa Avramovic, Stefan Jovic, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, Uros Trifunovic, Nikola Topic, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Dejan Davidovac, Nikola Jovic, Filip Petrusev, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Tristan Vukcevic, Balsa Koprivica, Alen Smailagic