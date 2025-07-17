Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, 20 takımla oynanacak normal sezonda takımlar 38 maça çıkacak.

30 Eylül 2025'te başlayacak normal sezon, 17 Nisan 2026'da oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan ekipler play-off'a yükselecek. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar play-in mücadelesi verecek. Bu turda 2 takım play-off bileti alacak. Play-in karşılaşmaları 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günü yapılacak.

Play-in karşılaşmalarının bitmesinin ardından play-off karşılaşmaları 28 Nisan Salı günü başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar en geç 13 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.

Play-off turunda rakiplerini geride bırakan 4 takım Dörtlü Final'de karşılaşacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından Avrupa Ligi şampiyonunun belirleneceği final müsabakası 24 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ilk maçlarını 6. haftada Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapacak.

Ligin yeni ekiplerinden Dubai Basketbol, ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan'ın Partizan ekibini, ligin bir diğer yeni takımı Valencia Basket'in evi olan Fuente de San Luis'de konuk edecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk haftanın maç programı şu şekilde:

30 Eylül Salı:

19.00 Hapoel IBI Tel Aviv - Barcelona (Salonu belli değil)

19.00 Dubai Basketbol - Partizan (Fuente de San Luis)

20.45 Anadolu Efes - Maccabi Rapyd Tel Aviv (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Kızılyıldız - EA7 Emporio Armani Milan (Stark Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR - Bayern Münih (OAKA Arena)

21.30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos (BUESA Arena)

21.45 Virtus Bologna - Real Madrid (Virtus Segafredo Arena)

1 Ekim Çarşamba:

20.30 AS Monaco - Zalgiris Kaunas (Salle Gaston Medecin)

20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 LDLC Asvel Villeurbanne - Valencia Basket (Stark Arena)